Есть еще одна причина заменить больничный лист

Если работодатель из-за сбоев в работе личного кабинета страхователя на сайте ФСС или его отсутствия не может работать с электронным листком нетрудоспособности, то его можно заменить на бумажный (письмо ФСС России от 11 августа 2017 г. № 02-09-11/22-05-13462).

С 1 июля 2017 года сотрудник вправе предоставить больничный как на бумаге, так и в электронном виде. Оба листка имеют равную юридическую силу. Возможна ситуация, что медицинская организация может формировать электронные больничные, а у компании нет технической возможности их принимать. В таких случаях электронный лист можно заменить на бумажный. Нарушения в этом нет, штрафов тоже не будет.

ФСС в своем новом письме объясняет, что за заменой надо обратиться в медицинскую компанию, которая выдала электронный больничный. В нем врач проставит отметку о прекращении действия листа и выдаст бумажный экземпляр.

В письме чиновники не уточнили, кто должен запросить замену. Мы обратились в ФСС для разъяснений. По мнению фонда, менять больничный должен сам работник. Четких сроков на это в законе нет. Главное соблюдать основной принцип – листок надо предоставить работодателю в течение 6 месяцев с даты окончания больничного.