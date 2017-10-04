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по материалам БСС Главбух Бесплатный доступ на 3 дня

В октябре 2017 года начали действовать четыре изменения, которые влияют на вашу работу. Смотрите для каждого в Системе Главбух подробные инструкции с образцами документов и примерами расчетов. Убедитесь, что ничего не забыли.

Изменение 1. Новые правила для документов по НДС

С 1 октября по-новому заполняйте обычные и корректировочные счета-фактуры. В книге покупок и книге продаж или в журнале учета регистрируйте счета-фактуры тоже по новым требованиям.

Что изменилось в документах по НДС с октября >

Как подготовить бухгалтерию к новым правилам: 69 образцов и курс с тестами >

Изменение 2. В налоговых платежках новые коды

Изменение 3. У инспекторов новые формулы для расчета пеней

Изменение 4. Для продавцов новая обязанность принимать карты

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