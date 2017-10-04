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В октябре 2017 года начали действовать четыре изменения, которые влияют на вашу работу. Смотрите для каждого в Системе Главбух подробные инструкции с образцами документов и примерами расчетов. Убедитесь, что ничего не забыли.
Изменение 1. Новые правила для документов по НДС
С 1 октября по-новому заполняйте обычные и корректировочные счета-фактуры. В книге покупок и книге продаж или в журнале учета регистрируйте счета-фактуры тоже по новым требованиям.
Что изменилось в документах по НДС с октября >
Как подготовить бухгалтерию к новым правилам: 69 образцов и курс с тестами >
Изменение 2. В налоговых платежках новые коды
Изменение 3. У инспекторов новые формулы для расчета пеней
Изменение 4. Для продавцов новая обязанность принимать карты
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