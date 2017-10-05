Можно удерживать долги c работника по копии исполнительного листа

Законодатели поменяли правила работы с исполнительными документами. Теперь удерживать долги с работников компания вправе на основании копии исполнительного листа от судебного пристава-исполнителя.

Такие поправки в часть 3 статьи 98 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ внесли Федеральным законом от 28.05.2017 № 101-ФЗ. Изменения действуют с 9 июня 2017 года.

Раньше бухгалтер начинал удерживать алименты или другие долги из зарплаты работника, если в компанию приходил оригинал исполнительного листа от взыскателя или судебного пристава-исполнителя.

О том, сколько можно удержать у работника по исполнительным листам, читайте в статье «Удержание из зарплаты по исполнительному листу».