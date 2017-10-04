88364 октября

За невыплату зарплаты оштрафуют дважды

Если компания не смогла вовремя выплатить зарплату, то выдать ее надо вместе с компенсацией за просрочку. Иначе трудовые инспекторы выпишут сразу два штрафа (письмо Минтруда России от 05.04.2017 № 14-1/В-291).

Первый штраф по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ – за невыплату компенсации. Его размер для компании от 30 000 до 50 000 руб., для директора – от 1000 до 5000 руб.

Второй штраф по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ – за просрочку зарплаты. Его размер для компании от 30 000 до 50 000 руб., для руководителя – от 10 000 до 20 000 руб.

Как изменятся штрафы за несвоевременную выплату зарплаты в 2018 году, читайте в статье «Задержка зарплаты по Трудовому кодексу в 2018 году».

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