Если изменилась кадастровая стоимость участка, считать земельный налог надо по новым правилам. Соответствующие поправки в статьи 391 и 396 НК РФ подписал Президент РФ Владимир Путин (Федеральный закон от 30.09.2017 № 286-ФЗ).

Если кадастровая стоимость земли снизилась или повысилась из-за изменения вида разрешенного использования, такое изменение стоимости учитывайте при расчете налоговой базы со дня внесения поправок в ЕГРН.

При этом сам налог считайте с учетом коэффициента, размер которого зависит от срока действия нового статуса участка.

Аналогичные правила применяйте, когда изменилась кадастровая стоимость земельного участка из-за его перевода из одной категории земель в другую.

Поправки в расчете земельного налога вступят в силу с 1 января 2018 года.

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