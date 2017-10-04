Фиксированные страховые взносы ИП больше не будут зависеть от величины МРОТ. Соответствующие поправки в статью 430 НК РФ поступили на рассмотрение в Госдуму (законопроект № 274631-7).

В 2018 году индивидуальные предприниматели будут платить фиксированные взносы за свое страхование в таких размерах:

26 545 руб. – пенсионные взносы;

5840 руб. – медицинские взносы.

Если доходы превысят 300 000 руб., предприниматель должен перечислить дополнительные пенсионные взносы. Размер таких взносов равен 1% с доходов свыше 300 000 руб. При этом максимальный размер пенсионных взносов не может превышать восьмикратного размера фиксированных взносов.

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