Алименты по копии исполнительного листа удерживайте только в том случае, если ее прислал судебный пристав. У взыскателя алиментов требуйте оригинал. Если оригинал утрачен, отправляйте взыскателя за дубликатом.

До лета 2017 года алименты удерживались тогда, когда взыскатель или судебный пристав передавали в бухгалтерию оригинал исполнительных документов. Поправка в часть 3 статьи 98 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ узаконила взыскания по копиям от судебных приставов.

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