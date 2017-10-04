Алименты по копии исполнительного листа удерживайте только в том случае, если ее прислал судебный пристав. У взыскателя алиментов требуйте оригинал. Если оригинал утрачен, отправляйте взыскателя за дубликатом.
До лета 2017 года алименты удерживались тогда, когда взыскатель или судебный пристав передавали в бухгалтерию оригинал исполнительных документов. Поправка в часть 3 статьи 98 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ узаконила взыскания по копиям от судебных приставов.
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