3075 октября

Суды против взносов с матпомощи на лечение

С материальной помощи, которую компания выдала работнику, платить страховые взносы не надо. К такому выводу пришли в суде (определение Верховного суда от 22 сентября 2017 г. № 304-КГ17-12760).

Логика судей такая. Материальная помощь не является оплатой труда, не зависит от стажа, должностного оклада, квалификации, качества или количества выполняемой работы. Также эта сумма, по мнению суда, не относится к стимулирующей или компенсирующей выплате за труд. А ее цель – лечение работника. Тот факт, что между сотрудником и компанией есть трудовые отношения, не говорит, что все выплаты надо признавать оплатой труда. А раз так, то взносы с помощи на лечение компания платить не должна.

Отметим, что в определении рассмотрели ситуацию со взносами, которая возникла до 1 января 2017 года. То есть за тот период, когда их администрировали фонды. В 2017 году администратор ФНС. И недавно чиновники сообщили, что налоговики не будут ориентироваться на старую судебную практику (письмо ФНС России от 14 сентября 2017 г. № БС-4-11/18312).

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