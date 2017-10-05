В уточненке не показывают доначисления после проверки

Компания вправе подать уточненку за тот период, в котором налоговики провели проверку. Причем если по ее итогам были доначисления, то отражать их в уточненной декларации не надо (письмо ФНС России от 25 августа 2017 г. № АС-4-15/16906).

Налоговый кодекс не запрещает сдавать уточненные декларации в случае назначения, проведения или окончания проверки, в том числе и выездной. Отчитаться можно даже если инспекторы вынесли решение по результатам ревизий. Ограничений по сроком в кодексе также нет.

ФНС в своем письме уточняет – при перерасчете налога компании не учитывают результаты налоговых проверок за период, за который делают перерасчет. Объясняют это тем, что иначе в карточке расчета с бюджетом может возникнуть долг из-за задвоения начислений.

В КРСБ программа налоговиков отразит разницу к доплате или к уменьшению налога, которую рассчитает между уточненной декларацией и предыдущей. Начисления по итогам проверок инспекторы вносят в КРСБ самостоятельно отдельной строкой. И получается, что уточненка с учетом доначислений вместе с такими же суммами после их ручного ввода приведет к некорректному сальдо расчетов с бюджетом.

Если компания сдаст уточненку с доначислениями, то ФНС советует налоговикам запрашивать пояснения. И если факт задвоения подтвердится, то инспекция отсторнирует лишние записи по уточненке, чтобы не было ошибочного долга.