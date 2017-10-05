305645 октября

ФНС: какие выплаты можно не отражать в 6-НДФЛ

ФНС России уточнила, какие выплаты компаниям не надо показывать в расчете 6-НДФЛ (письма от 03.08.2017 № 03-04-06/49795 и от 21.08.2017 № БС-4-11/14329@).

Во-первых, в 6-НДФЛ не отражайте выплаты, которые полностью не облагаются НДФЛ. Например, к таким выплатам относится пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, декретное пособие, компенсация подтвержденных командировочных расходов.

Во-вторых, не показывайте в отчете частично облагаемые выплаты, сумма которых не превысила необлагаемый лимит. Например, в отчет не попадет единовременная материальная помощь при рождении ребенка в размере менее 50 000 руб.

В-третьих, не записывайте в 6-НДФЛ дополнительную компенсацию за досрочное увольнение. В отчет подадут только сверхнормативные суммы выходного пособия и среднего заработка на период трудоустройства.

Подробнее о том, как отражать в отчете зарплату, пособия и иные выплаты, читайте в статье «Примеры заполнения 6-НДФЛ за 3 квартал 2017 года»

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