2775 октября

Какие доходы дают право перейти на УСН

Чтобы перейти на УСН с 2018 года, доходы организации за 9 месяцев 2017 года не должны превышать 112,5 млн. руб. (Федеральный закон от 30.11.2016 № 401-ФЗ).

Такой лимит применяют только организации. Для индивидуальных предпринимателей ограничение не действует. Коммерсанты вправе перейти на УСН независимо от суммы доходов.

А вот если компания и ИП уже работают на УСН, они должны применять другой лимит по доходам. Дело в том, что применять упрощенку можно до тех пор, пока доходы не превысят 150 млн. руб. (п. 4 ст. 346.13 НК РФ).

Каким еще требованиям должны удовлетворять компании и ИП, чтобы перейти на упрощенку, читайте в статье «Переход на УСН в 2018 году: условия и новые критерии».

Дорогой коллега, «Главбух» помогает готовить не только отчетность!
оформите подписку сегодня и читайте "Главбух" 6 месяцев бесплатно!
Быстрее нажимайте на кнопку «Распечатать счет»
Распечатать счет

На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону 8 (800) 222-15-72.

Тема: 

Комментарии (0)



Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.