Какие доходы дают право перейти на УСН

Чтобы перейти на УСН с 2018 года, доходы организации за 9 месяцев 2017 года не должны превышать 112,5 млн. руб. (Федеральный закон от 30.11.2016 № 401-ФЗ).

Такой лимит применяют только организации. Для индивидуальных предпринимателей ограничение не действует. Коммерсанты вправе перейти на УСН независимо от суммы доходов.

А вот если компания и ИП уже работают на УСН, они должны применять другой лимит по доходам. Дело в том, что применять упрощенку можно до тех пор, пока доходы не превысят 150 млн. руб. (п. 4 ст. 346.13 НК РФ).

Каким еще требованиям должны удовлетворять компании и ИП, чтобы перейти на упрощенку, читайте в статье «Переход на УСН в 2018 году: условия и новые критерии».