ЦБ РФ отозвал лицензию еще у одного столичного банка

С 4 октября Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного КБ «Международный фондовый банк» («МФБанк»). По величине активов банк занимал 327 место.

Решение об отзыве лицензии принято в связи с тем, что МФБанк использовал крайне рискованную бизнес-модель. На балансе банка числилась задолженность фирм-однодневок.

МФБанк является участником системы страхования вкладов. Поэтому клиенты могут рассчитывать на компенсацию.

Страховое возмещение будет выплачено в размере 100% остатка средств на счете, но не более 1,4 млн. руб. Выплаты начнутся не позднее 18 октября 2017 года. Дополнительную информацию можно получить по бесплатному телефону 8-800-200-08-05.

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