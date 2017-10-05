13075 октября

ЦБ РФ отозвал лицензию еще у одного столичного банка

С 4 октября Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного КБ «Международный фондовый банк» («МФБанк»). По величине активов банк занимал 327 место.

Решение об отзыве лицензии принято в связи с тем, что МФБанк использовал крайне рискованную бизнес-модель. На балансе банка числилась задолженность фирм-однодневок.

МФБанк является участником системы страхования вкладов. Поэтому клиенты могут рассчитывать на компенсацию.

Страховое возмещение будет выплачено в размере 100% остатка средств на счете, но не более 1,4 млн. руб. Выплаты начнутся не позднее 18 октября 2017 года. Дополнительную информацию можно получить по бесплатному телефону 8-800-200-08-05.

Смотрите полный список банков, лишенных лицензии в 2017 году.

Дорогой коллега, «Главбух» помогает готовить не только отчетность!
оформите подписку сегодня и читайте "Главбух" 6 месяцев бесплатно!
Быстрее нажимайте на кнопку «Распечатать счет»
Распечатать счет

На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону 8 (800) 222-15-72.

Тема: 

Комментарии (0)



Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.