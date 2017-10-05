Минфин меняет правила составления бухотчетности

Минфин подготовил поправки в порядок составления и представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности. Текст приказа опубликован на едином портале нормативных правовых актов.
По новым правилам в бухотчетности надо будет отражать сведения о суммах вложений в объекты недвижимого имущества. Поправки вступят в силу с 1 января 2018 года и затронут только отчетность государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений.
Вносить изменения в правила заполнения бухгалтерской отчетности коммерческими компаниями чиновники пока не планируют.
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