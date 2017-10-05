6245 октября

Состав амортизационных групп дополнят

Правительство подготовило поправки в Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы. Текст постановления опубликован на едином портале нормативных правовых актов.

Вторую амортизационную группу (имущество со сроком полезного использования свыше 2 лет до 3 лет включительно) чиновники дополнят позицией «330.28.99.39.160 Оборудование фонтанное и газлифтное».

В третьей группе (имущество со сроком полезного использования свыше 3 лет до 5 лет включительно) появятся три новые позиции:

  • «220.42.21.12.140 Трубопровод технологический»,
  • «220.42.21.12.190 Трубопроводы местные прочие»,
  • «220.42.99.11.142 Скважина газовая для эксплуатационного бурения».

Также в третьей группе поменяются позиции по сооружениям топливно-энергетических, металлургических, химических и нефтехимических предприятий, нефтегазосборной сети, а также сооружений лесной промышленности.

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