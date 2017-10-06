Стала известна безопасная доля вычетов по НДС на 3 квартал

ФНС опубликовала новую региональную статистику вычетов и начисленного НДС на 1 августа 2017 года. По ней мы просчитали безопасную долю вычетов для каждого региона. Сравните свои значения с данными ФНС и проверьте, ждать ли вопросов от налоговиков на камералке.
Таблица с данными по безопасной доле вычетов на 3 квартал 2017 года
|
Регион
|
Безопасная доля вычетов за 3 квартал 2017 года, %
|
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
|
87,9
|
в том числе:
|
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|
Белгородская область
|
91,1
|
Брянская область
|
91,3
|
Владимирская область
|
86,3
|
Воронежская область
|
94,5
|
Ивановская область
|
93,4
|
Калужская область
|
89,1
|
Костромская область
|
88,9
|
Курская область
|
91,0
|
Липецкая область
|
90,2
|
Московская область
|
90,3
|
Орловская область
|
90,6
|
Рязанская область
|
85,1
|
Смоленская область
|
92,9
|
Тамбовская область
|
95,4
|
Тверская область
|
87,9
|
Тульская область
|
91,3
|
Ярославская область
|
86,1
|
город Москва
|
90,0
|
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|
88,1
|
Республика Карелия
|
83,5
|
Республика Коми
|
75,4
|
Архангельская область
|
78,7
|
Вологодская область
|
88,1
|
Калининградская область
|
67,0
|
Ленинградская область
|
82,3
|
Мурманская область
|
77,9
|
Новгородская область
|
86,9
|
Псковская область
|
93,2
|
город Санкт-Петербург
|
90,3
|
Ненецкий АО
|
107,5
|
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|
90,5
|
Республика Дагестан
|
86,2
|
Республика Ингушетия
|
97,7
|
Кабардино-Балкарская Республика
|
92,0
|
Карачаево-Черкесская Республика
|
93,4
|
Республика Северная Осетия-Алания
|
86,3
|
Чеченская Республика
|
107,1
|
Ставропольский край
|
89,3
|
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|
89,5
|
Республика Адыгея
|
88,6
|
Республика Калмыкия
|
70,3
|
Республика Крым
|
87,0
|
Краснодарский край
|
89,2
|
Астраханская область
|
73,4
|
Волгоградская область
|
86,7
|
Ростовская область
|
93,7
|
город Севастополь
|
85,8
|
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|
86,1
|
Республика Башкортостан
|
87,6
|
Республика Марий-Эл
|
87,5
|
Республика Мордовия
|
87,6
|
Республика Татарстан
|
89,2
|
Удмуртская Республика
|
82,2
|
Чувашская Республика
|
84,6
|
Кировская область
|
85,4
|
Нижегородская область
|
86,1
|
Оренбургская область
|
76,0
|
Пензенская область
|
90,0
|
Пермский край
|
80,2
|
Самарская область
|
85,7
|
Саратовская область
|
86,7
|
Ульяновская область
|
90,4
|
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|
79,4
|
Курганская область
|
83,8
|
Свердловская область
|
87,8
|
Тюменская область
|
85,8
|
Челябинская область
|
87,4
|
Ханты-Мансийский АО - Югра
|
66,5
|
Ямало-Hенецкий АО
|
69,6
|
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|
84,0
|
Республика Алтай
|
90,6
|
Республика Бурятия
|
87,3
|
Республика Тыва
|
78,0
|
Республика Хакасия
|
87,8
|
Алтайский край
|
90,1
|
Красноярский край
|
77,5
|
Иркутская область
|
82,4
|
Кемеровская область
|
82,7
|
Новосибирская область
|
90,2
|
Омская область
|
82,2
|
Томская область
|
82,5
|
Забайкальский край
|
95,4
|
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|
91,4
|
Республика Саха (Якутия)
|
84,1
|
Приморский край
|
92,3
|
Хабаровский край
|
88,1
|
Амурская область
|
102,3
|
Камчатский край
|
81,4
|
Магаданская область
|
89,3
|
Сахалинская область
|
99,6
|
Еврейская автономная область
|
97,8
|
Чукотский АО
|
98,0
Как посчитать долю вычетов по компании
Воспользуйтесь методом налоговиков. Чтоб определить долю по региону, они делят все вычеты по нему на весь начисленный НДС. Результат переводят в проценты. Для расчета по отдельной организации делают все также, только для расчета берут данные компании.
Если ваши вычеты окажутся меньше предельной цифры — все хорошо. Если больше — будьте готовы пояснить налоговикам причины.
У ООО «АЛЬФА» из Архангельска начисленный НДС за 3 квартал 2017 года — 2 123 456 руб., вычеты — 1 655 325 руб.
Бухгалтер определил, что доля вычетов по НДС составила 78 процентов:
1 655 325 руб. : 2 123 456 руб. × 100%
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