Стала известна безопасная доля вычетов по НДС на 3 квартал

ФНС опубликовала новую региональную статистику вычетов и начисленного НДС на 1 августа 2017 года. По ней мы просчитали безопасную долю вычетов для каждого региона. Сравните свои значения с данными ФНС и проверьте, ждать ли вопросов от налоговиков на камералке.

Таблица с данными по безопасной доле вычетов на 3 квартал 2017 года

Регион Безопасная доля вычетов за 3 квартал 2017 года, % РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 87,9 в том числе: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область 91,1 Брянская область 91,3 Владимирская область 86,3 Воронежская область 94,5 Ивановская область 93,4 Калужская область 89,1 Костромская область 88,9 Курская область 91,0 Липецкая область 90,2 Московская область 90,3 Орловская область 90,6 Рязанская область 85,1 Смоленская область 92,9 Тамбовская область 95,4 Тверская область 87,9 Тульская область 91,3 Ярославская область 86,1 город Москва 90,0 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 88,1 Республика Карелия 83,5 Республика Коми 75,4 Архангельская область 78,7 Вологодская область 88,1 Калининградская область 67,0 Ленинградская область 82,3 Мурманская область 77,9 Новгородская область 86,9 Псковская область 93,2 город Санкт-Петербург 90,3 Ненецкий АО 107,5 СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 90,5 Республика Дагестан 86,2 Республика Ингушетия 97,7 Кабардино-Балкарская Республика 92,0 Карачаево-Черкесская Республика 93,4 Республика Северная Осетия-Алания 86,3 Чеченская Республика 107,1 Ставропольский край 89,3 ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 89,5 Республика Адыгея 88,6 Республика Калмыкия 70,3 Республика Крым 87,0 Краснодарский край 89,2 Астраханская область 73,4 Волгоградская область 86,7 Ростовская область 93,7 город Севастополь 85,8 ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 86,1 Республика Башкортостан 87,6 Республика Марий-Эл 87,5 Республика Мордовия 87,6 Республика Татарстан 89,2 Удмуртская Республика 82,2 Чувашская Республика 84,6 Кировская область 85,4 Нижегородская область 86,1 Оренбургская область 76,0 Пензенская область 90,0 Пермский край 80,2 Самарская область 85,7 Саратовская область 86,7 Ульяновская область 90,4 УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 79,4 Курганская область 83,8 Свердловская область 87,8 Тюменская область 85,8 Челябинская область 87,4 Ханты-Мансийский АО - Югра 66,5 Ямало-Hенецкий АО 69,6 СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 84,0 Республика Алтай 90,6 Республика Бурятия 87,3 Республика Тыва 78,0 Республика Хакасия 87,8 Алтайский край 90,1 Красноярский край 77,5 Иркутская область 82,4 Кемеровская область 82,7 Новосибирская область 90,2 Омская область 82,2 Томская область 82,5 Забайкальский край 95,4 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 91,4 Республика Саха (Якутия) 84,1 Приморский край 92,3 Хабаровский край 88,1 Амурская область 102,3 Камчатский край 81,4 Магаданская область 89,3 Сахалинская область 99,6 Еврейская автономная область 97,8 Чукотский АО 98,0

Как посчитать долю вычетов по компании

Воспользуйтесь методом налоговиков. Чтоб определить долю по региону, они делят все вычеты по нему на весь начисленный НДС. Результат переводят в проценты. Для расчета по отдельной организации делают все также, только для расчета берут данные компании.

Если ваши вычеты окажутся меньше предельной цифры — все хорошо. Если больше — будьте готовы пояснить налоговикам причины.

Пример. Как определить долю вычетов



У ООО «АЛЬФА» из Архангельска начисленный НДС за 3 квартал 2017 года — 2 123 456 руб., вычеты — 1 655 325 руб.

Бухгалтер определил, что доля вычетов по НДС составила 78 процентов:

1 655 325 руб. : 2 123 456 руб. × 100%