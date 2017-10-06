Штрафы за возврат билетов можно учесть в расходах

Минфин рассмотрел ситуацию, когда компания отменяет или переносит командировку из-за чего сдает билет на поезд или самолет. Транспортная организация удерживает штраф за это. Эту сумму чиновники разрешили учесть в расходах (письмо Минфина России от 8 сентября 2017 г. № 03-03-06/1/57890).

Минфин напомнил, что учесть при расчете налога на прибыль можно обоснованные и документально подтвержденные затраты (п. 1 ст. 252 НК РФ). Исключение – суммы из статьи 270 Налогового кодекса.

Документально подтвержденными расходы становятся, когда у компании есть все документы, которые оформили по законодательству РФ или в соответствии с обычаями делового оборота. Второе актуально для тех, кто работает с иностранными компаниями и расходы понесли за границей. Также можно использовать и документы, которые косвенно подтверждают затраты. Это могут быть таможенные декларации, приказы о командировке, проездные документы, отчеты о выполненной работе в соответствии с договором.

Главное условие для признания расходов – они нужны для осуществления деятельности, которая направлена на получение дохода.

В итоге чиновники пришли к выводу, что списать штрафы за возврат билетов транспортной организации можно, если они соответствуют критериям статьи 252 кодекса и их нет в списке неучитываемых.