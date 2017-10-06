4896 октября

Чек-лист бухгалтеру для проверки контрагентов

Статья подготовлена
по материалам БСС Главбух

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ИФНС теперь строже следят за обоснованием расходов. Им важны доказательства того, что ваш контрагент реально мог поставить товары или выполнить услуги. Чек-лист для проверки контрагента в Системе Главбух поможет защитить расходы.

Проверьте, существует ли компания и достоверны ли сведения в ЕГРЮЛ

Через сервис egrul.nalog.ru за пару минут проверите, есть ли контрагент в ЕГРЮЛ. Вбейте ИНН, ОГРН или название компании. Если сведения о контрагенте найти не удалось, есть риск связаться с несуществующей организацией. Если компания все же нашлась, смотрите разделы выписки. Например, если недостоверны данные об учредителях – отметку проставят в разделе «Сведения об учредителях (участниках) юридического лица». Если указан неверный адрес – в разделе «Адрес (место нахождения)».

Нет ли подставных учредителей и руководителей

Не банкрот ли

Нет ли долгов перед налоговой

Часто ли судились

Читайте так же, какие доказательства подготовить на случай проверки

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Что еще пригодится в работе:

Как проверить нового контрагента при помощи внешних источников информации

Какие документы нужно запросить у контрагента, чтобы исключить юридические риски

 Как запрашивают выписки из ЕГРЮЛ

Как проверить недостоверные сведения в ЕГРЮЛ и что предпринять

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