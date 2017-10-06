Новые разъяснения о счетах-фактурах и отчетности за 9 месяцев

Новый электронный «Главбух» № 20 почти готов. Но главные новости открыли уже сегодня, так как они связаны с новыми счетами-фактурами и отчетностью, которую вы сейчас готовите. Прочитайте сейчас, это ровно 10 минут.
- Опасно заявлять вычет по счетам‑фактурам без новых реквизитов
- По-новому отражайте премии в 6‑НДФЛ
- ФНС подсказала, как отразить в расчете по взносам выплаты новичкам
- О новых проверках, выплатах подрядчикам и НДФЛ. Короткие бухгалтерские новости
- Ближайшие перемены в отчетности и взносах
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