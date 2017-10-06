В трудовых книжках печать можно не ставить

Организации, которые официально отказались от печати, не обязаны ставить ее в трудовых книжках. Достаточно подписи директора или сотрудника, ответственного за ведение трудовых книжек (приказы Минтруда России от 31.10.2016 № 588н, № 589н).

Также необязательно заверять печатью приходно-расходную книгу по учету бланков и книгу учета движения трудовых книжек.

В Минтруде подтвердили, что к книжке не надо прикладывать дополнительные документы об отказе от печати. Это не значит, что каждый теперь может написать что угодно и никто не раскроет обман. При оформлении пенсии сотрудники ПФР сверят данные о стаже со своей базой. Если найдут расхождения, то попросят трудовой договор или другие документы — справки, выписки из приказов, зарплатные ведомости и пр. (п. 11 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от 02.10.2014 № 1015). Без этих документов не зачтут в расчет пенсии спорный период стажа.

О том, как внести изменения в трудовую книжку, читайте в статье «Как исправить запись в трудовой книжке».