8556 октября

Росстат обновил отчетность для малых компаний

Росстат внес поправки в форму № 3-ТОРГ (ПМ) «Сведения об обороте розничной торговли малого предприятия», которую утвердил в конце сентября (приказ от 04.10.2017 № 657).

В раздел 2 «Розничная продажа и запасы товаров по видам» чиновники добавили семь новых строк.

Наименование товарных групп

№ строк

Код по ОКПД2

из них:

смеси сухие молочные для детского питания

21.1

47.29.11.006. АГ

из нее – детская мебель

41.1

47.59.10.001. АГ

из них - детская

60.1

47.71.10.003. АГ

из него – детское нательное белье

61.1

47.71.20.001. АГ

из них – детские изделия из меха

62.1

47.71.30.001. АГ

из них – детские чулочно-носочные изделия

63.1

47.71.60.001. АГ

из нее: детская обувь

64.1

47.72.10.004. АГ

Первый раз обновленную форму малые компании, которые ведут розничную торговлю, в том числе автотранспортными средствами, мотоциклами, их узлами и принадлежностями, будут сдавать по итогам 1 квартала 2018 года.

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