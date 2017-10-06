Росстат обновил отчетность для малых компаний

Росстат внес поправки в форму № 3-ТОРГ (ПМ) «Сведения об обороте розничной торговли малого предприятия», которую утвердил в конце сентября (приказ от 04.10.2017 № 657).
В раздел 2 «Розничная продажа и запасы товаров по видам» чиновники добавили семь новых строк.
|
Наименование товарных групп
|
№ строк
|
Код по ОКПД2
|
из них:
смеси сухие молочные для детского питания
|
21.1
|
47.29.11.006. АГ
|
из нее – детская мебель
|
41.1
|
47.59.10.001. АГ
|
из них - детская
|
60.1
|
47.71.10.003. АГ
|
из него – детское нательное белье
|
61.1
|
47.71.20.001. АГ
|
из них – детские изделия из меха
|
62.1
|
47.71.30.001. АГ
|
из них – детские чулочно-носочные изделия
|
63.1
|
47.71.60.001. АГ
|
из нее: детская обувь
|
64.1
|
47.72.10.004. АГ
Первый раз обновленную форму малые компании, которые ведут розничную торговлю, в том числе автотранспортными средствами, мотоциклами, их узлами и принадлежностями, будут сдавать по итогам 1 квартала 2018 года.
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