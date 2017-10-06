9626 октября

ЕНВД и патентный налог разрешат уменьшать на расходы

Минфин России готовит поправки в порядок расчета ЕНВД и налога, который ИП платят при применении патентной системы. Текст поправок находится на рассмотрении в Госдуме (законопроект 18416-7).

Чиновники хотят разрешить «вмененщикам» и предпринимателям на патенте уменьшать налог на расходы на покупку онлайн-касс. Но есть ограничение – не более 18 000 рублей за один кассовый аппарат.

Напомним, сейчас патентный налог нельзя уменьшить ни на какие расходы. А вот ЕНВД можно снизить на сумму взносов, которые уплачены за работников и личное страхование ИП.


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