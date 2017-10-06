Скорректировали правила расчета налога на прибыль

Активы, полученные в качестве вклада в имущество, не будут облагаться налогом на прибыль. Такие поправки в статью 251 НК РФ вступят в силу с 1 января 2018 году (Федеральный закон от 30.09.2017 № 286-ФЗ).

Однако у этой льготы есть ограничение. Вклад в имущество ООО должно получить в порядке, который действует в гражданском законодательстве. При этом поправками не установлен срок, в течение которого такое имущество должно находиться у ОJО в целях данной льготы. То есть при передаче третьему лицу полученного имущества включать его стоимость в доходы не потребуется.

Также с 1 января 2018 года в базу по прибыли не надо включать невостребованные дивиденды, восстановленные в составе нераспределенной прибыли.

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