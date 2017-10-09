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Убедитесь, что доля вычета в декларации по НДС за III квартал не превышает безопасную долю вычетов НДС для вашего региона. ФНС обновила данные – смотрите их в обзоре Системы Главбух. Там же найдете советы, как сохранить долю в безопасных пределах.
Как сверять вычеты, и что предпринять
Определите долю вычетов НДС по своей организации по формуле ФНС России. Результат сравните с региональным значением из таблицы. Если доля вычетов по организации больше среднего, рискуете попасть в кандидаты на выездную проверку. Чтобы этого не случилось, перенесите часть вычетов на следующий квартал.
Узнайте, какие вычеты НДС можно перенести, а какие – нет
Проверьте, все ли вычеты заявили обоснованно
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