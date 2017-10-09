Два изменения в порядке расчета взносов

Порядок расчета и уплаты страховых взносов поменяется. Поправки отразятся на работе компаний и предпринимателей. Подробности - в нашей статье "Важные перемены в работе бухгалтера".

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