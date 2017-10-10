34610 октября

Стало известно, какими будут тарифы взносов

Правительство решило продлить ставки платежей по взносам до конца 2020 года. Законопроект № 274632-7 с поправками в статью 426 Налогового кодекса поступил на рассмотрение в Госдуму.

В 2018—2020 годах организации будут по-прежнему перечислять взносы в ПФР по ставке 22%. С базы, которая превысит лимит, — по ставке 10%. Для взносов в ФСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством оставят ставку 2,9%. Для взносов на обязательное медицинское страхование — 5,1%.

С 2021 повысится тариф пенсионных взносов. Он составит – 26%.

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