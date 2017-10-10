Стало известно, какими будут тарифы взносов

Правительство решило продлить ставки платежей по взносам до конца 2020 года. Законопроект № 274632-7 с поправками в статью 426 Налогового кодекса поступил на рассмотрение в Госдуму.
В 2018—2020 годах организации будут по-прежнему перечислять взносы в ПФР по ставке 22%. С базы, которая превысит лимит, — по ставке 10%. Для взносов в ФСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством оставят ставку 2,9%. Для взносов на обязательное медицинское страхование — 5,1%.
С 2021 повысится тариф пенсионных взносов. Он составит – 26%.
Что еще важно знать про взносы:
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|Как считать страховые взносы
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|Актуальные образцы платежных поручений в 2017 году
|Сколько ИП должны платить за свое страхование
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Сроки сдачи отчетности в 2017 году: календарь бухгалтера
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