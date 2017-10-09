Какие ошибки в первичке опасные и безопасные

Стало опасно принимать к учету первичку с грамматическими ошибками. К ним придираются налоговики и сотрудники банков.
Редакция журнала на образцах показала, какие ошибки простят, а какие лучше исправить. Образцы вы найдете в статье «Ошибка в сумме – какую первичку оставить, а какую исправить».
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