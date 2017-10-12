Как в расчете по взносам показать выплаты сотрудникам за счет ФСС

Выплаты сотрудникам за счет ФСС отразите в приложениях 2 и 3 к разделу 1 расчета по страховым взносам за 9 месяцев 2017 года. Помните главное правило: отрицательных значений в расчете быть не должно, даже если выплаченные пособия больше начисленных социальных взносов. Расчет с минусами налоговики все равно потребуют исправить (письмо ФНС России от 23.08.2017 № БС-4-11/16751).

Возможно, компания находится в регионе с пилотным проектом ФСС, где работники получают пособия напрямую в фонде. Тогда в поле 001 приложения 2 к разделу 1 поставьте код 1 — так вы предупредите налоговиков о пилотном проекте.

В строках 070 и 080 приложения 2 проставьте нули — расходов на пособия, которые можно было бы возместить из фонда, у компании нет. Приложение 3 в расчет вообще не включайте (письмо ФНС России от 21.08.2017 № БС-4-11/16544).

Другая ситуация, если компания в течение 3 квартала переехала в регион, где действует пилотный проект ФСС. Или просто ее регион с 1 июля подключили к пилотному проекту. Тогда по строкам 070 и 080 приложения 2 покажите пособия, которые возмещали в фонде до участия в пилотном проекте. По аналогии заполните и приложение 3 к разделу 1.

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