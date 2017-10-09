Чиновники договорились, как исправлять ошибочное сальдо по взносам

Если за компанией до сих пор числится несуществующая недоимка по взносам, она вправе обратиться не только в ПФР или ФСС, но и в налоговую инспекцию. Об этом договорились чиновники трех ведомств – ФНС, ПФР и ФСС (письма от 06.09.2017 № НП-30-26/13859/ЗН-4-22/17710@и от 15.09.2017 № 02-11-10/06-02-3959П/3Н-4-22/18490@).

Если компания обратилась в инспекцию, налоговики в течение трех рабочих дней направляют запрос в ФСС или ПФР с приложением копии заявления.

Фонды выверяют расчеты по взносам. Для этого они проводят сверку расчетов с компанией. Принять решение о корректировке и передать его налоговикам фонды обязаны не позднее 20 рабочих дней со дня получения запроса. Скорректировать сальдо по взносам инспекция обязана в течение 7 рабочих дней.

Таким образом, согласовать информацию об остатке и исправить ошибки налоговики и фонды обязаны в течение 30 рабочих дней.