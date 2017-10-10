Перепишите регламент проверки контрагентов

В Налоговом кодексе появилась новая статья 54.1, которая меняет подход инспекторов к проверкам. Теперь ревизоры будут реже придираться к подписям на первичке.

Вместо этого они будут анализировать, действительно ли мог контрагент поставить товар: есть ли у него производство, транспорт, сырье, достаточно ли сотрудников.

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