40010 октября

Перепишите регламент проверки контрагентов

В Налоговом кодексе появилась новая статья 54.1, которая меняет подход инспекторов к проверкам. Теперь ревизоры будут реже придираться к подписям на первичке.

Вместо этого они будут анализировать, действительно ли мог контрагент поставить товар: есть ли у него производство, транспорт, сырье, достаточно ли сотрудников.

Ваш старый регламент проверки контрагентов может устареть: досье на поставщиков надо собирать по-новому. Поможет вам в этом сервис «Главбух: Проверка контрагента». С ним вы за минуту узнаете, считают ли налоговики подозрительным вашего контрагента, в каких судах он участвует. Сервис соберет досье на компанию из 18 источников и сформирует для вас выписки из реестров с электронной печатью ФНС.

Проверка контрагентов


Кто следующий на ликвидацию?

 
ФНС исключила из ЕГРЮЛ 230 тысяч компаний и поставила метку о недостоверных сведениях еще у 300 тысяч.

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