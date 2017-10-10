Используйте новую формулу, когда считаете пени и матвыгоду

С 18 сентября пени и компенсации за задержку зарплаты считайте по-новому. Банк России снизил ключевую ставку с 9 до 8,5 процента.

Для компаний изменения выгодны. От величины ключевой ставки зависят расходы, которые приходится дополнительно нести из-за задержки разных выплат. Например, сумм налогов и взносов, зарплат, которые перечислили не вовремя (п. 4, 7 ст. 75 НК РФ, ст. 236 ТК РФ). В Налоговом кодексе говорится, что для расчета нужно использовать ставку рефинансирования. Но с 1 января 2016 года она равна ключевой (Указание Банка России от 11.12.2015 № 3894-У).

Новая ставка выгодна и для сотрудников. Благодаря ей компании будут удерживать меньше НДФЛ с материальной выгоды. Речь о налоге с доходов работников, которым компания выдала заем под нулевой или низкий процент. Процентную ставку ежемесячно сравнивают с 2/3 ключевой. Если окажется, что процент по займу меньше этого значения, нужно рассчитать матвыгоду сотрудника и удержать с нее 35 процентов НДФЛ (п. 2 ст. 224 НК РФ).

Компания, у которой есть налоговая переплата, вправе подать заявление на возврат. Вернуть деньги налоговики должны в течение месяца с даты, когда получили это заявление (п. 6 ст. 78 НК РФ). За просрочку компания вправе требовать с налоговиков проценты. Их тоже считают исходя из ключевой ставки. Тут новый показатель, наоборот, невыгоден. Ведь сумма таких процентов теперь станет меньше.

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