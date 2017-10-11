Новые правила для книги учета трудовых книжек

Ошибки в книгах учета трудовых книжек исправляйте по правилам для самих книжек. Сейчас в законе нет специального порядка для таких случаев. Чиновники из Минтруда рассказали, как действовать в таких ситуациях (письмо от 18.08.2017 № 14-2/В-761).

Компании ведут две книги для учета трудовых книжек (постановление Минтруда России от 10.10.2003 № 69). В одной из них регистрируют новые бланки, в другой — книжки сотрудников.

Если в любой из них нашли ошибку, исправляйте ее, как в трудовой книжке. Правила те же (постановление Правительства РФ от 16.042003 № 225). Вначале напишите, что ошибочная запись недействительна, и заверьте подписью сотрудника по кадрам. Затем сделайте новую верную запись.

Допустить ошибку может каждый — и ответственный за кадры работник, и владелец трудовой книжки. Порядок исправления в любом случае один и тот же. Главное не зачеркивайте и не замазывайте записи корректором.

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