57712 октября

Пять признаков фирмы-однодневки

Работа бухгалтера стала еще опаснее. Уже завтра в родной ИФНС поинтересуются, где отчет о должной осмотрительности по вашим контрагентам, почему не проверили его перед сделкой.

Проверить каждого контрагента легко. В личном кабинете сервиса «Главбух: Проверка контрагента» у вас есть удобный отчет. По методике ФНС он проверит каждого контрагента по пяти признакам фирм-однодневок.

А еще в этом сервисе вы сможете настроить уведомления по каждому контрагенту. Как только он попал в подозрение ФНС, сервис пришлет Вам уведомление на почту. И в списке контрагентов опасная компания будет выделена красным.

Проверка контрагентов


Кто следующий на ликвидацию?

 
ФНС исключила из ЕГРЮЛ 230 тысяч компаний и поставила метку о недостоверных сведениях еще у 300 тысяч.

Проверить свою компанию

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