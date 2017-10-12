Пять признаков фирмы-однодневки

Работа бухгалтера стала еще опаснее. Уже завтра в родной ИФНС поинтересуются, где отчет о должной осмотрительности по вашим контрагентам, почему не проверили его перед сделкой.

Проверить каждого контрагента легко. В личном кабинете сервиса «Главбух: Проверка контрагента» у вас есть удобный отчет. По методике ФНС он проверит каждого контрагента по пяти признакам фирм-однодневок.

А еще в этом сервисе вы сможете настроить уведомления по каждому контрагенту. Как только он попал в подозрение ФНС, сервис пришлет Вам уведомление на почту. И в списке контрагентов опасная компания будет выделена красным.