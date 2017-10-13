ФНС разрешила не платить налог на движимое имущество

Если компания купила движимое имущество для перепродажи и учла его на счете 41 «Товары», то налог на имущество платить не нужно. Но налоговики вправе проверить, насколько обоснованно компания не платит налог (письмо ФНС России от 05.09.2017 № БС-4-21/17597@).

Если компания впоследствии стала использовать актив в деятельности, она обязана перевести его в состав основных средств. Если стоимость объекта была сформирована до 1 января 2013 года, то с момента перевода на счет 01 надо начислять налог на имущество.

Если актив был принят на учет после 1 января 2013 года, налог на имущество платить не надо. Исключение – имущество принято на учет в результате реорганизации или ликвидации юрлиц, передачи между взаимозависимыми лицами.