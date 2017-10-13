79513 октября

В ноябре бухгалтерам дали дополнительный выходной

В ноябре бухгалтеров ждут длинные выходные и короткая рабочая неделя. Об этом Роструд напомнил на своем сайте.

На День народного единства, который выпал на субботу, бухгалтера будут отдыхать три дня подряд – с 4 по 6 ноября включительно.

Пятница, 3 ноября, предпраздничный день, и работодатель обязан сократить рабочее время на один час.

Неделя после праздников будет короткой – четыре дня, с 7 по 11 ноября включительно.

Если в вашей компании производственный процесс организован так, что сотрудникам придется выйти на работу в праздник, не забудьте им оплатить работу в двойном размере или предоставить отгул.

Читайте также:

Дорогой коллега, «Главбух» помогает готовить не только отчетность!
оформите подписку сегодня и читайте "Главбух" 6 месяцев бесплатно!
Быстрее нажимайте на кнопку «Распечатать счет»
Распечатать счет

На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону 8 (800) 222-15-72.

Тема: 

Комментарии (0)



Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.