В ноябре бухгалтерам дали дополнительный выходной

В ноябре бухгалтеров ждут длинные выходные и короткая рабочая неделя. Об этом Роструд напомнил на своем сайте.

На День народного единства, который выпал на субботу, бухгалтера будут отдыхать три дня подряд – с 4 по 6 ноября включительно.

Пятница, 3 ноября, предпраздничный день, и работодатель обязан сократить рабочее время на один час.

Неделя после праздников будет короткой – четыре дня, с 7 по 11 ноября включительно.

Если в вашей компании производственный процесс организован так, что сотрудникам придется выйти на работу в праздник, не забудьте им оплатить работу в двойном размере или предоставить отгул.

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