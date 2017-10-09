1119 октября

Продали имущество за границей – имущественный вычет можно заявить

Минфин пришел к выводу, что физическое лицо может получить имущественный вычет по НДФЛ при продаже имущества, которое находится за пределами РФ (письмо от 20 сентября 2017 г. № 03-04-06/60671).

Физические лица имеют право на получение имущественного налогового вычета в размере доходов, полученных от продажи жилых домов, квартир, комнат. Также заявить вычет можно при продаже приватизированных жилых помещений, дач, садовых домиков или земельных участков или долей в них (ст. 220 НК РФ). Причем такие объекты должны быть в собственности менее минимального предельного срока владения, которое определяют по правилам статьи 217.1 Налогового кодекса. А сам вычет не должен превышать 1 млн руб.

По кодексу лицо может отказаться от вычета и вместо этого уменьшить доходы от продажи объекта на документально подтвержденные расходы, которые связаны с покупкой этого имущества (подп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ).

Минфин рассмотрел положения кодекса и решил, что место нахождения имущества для вычета значения не имеет.


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