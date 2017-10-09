Компания, которая приняла на баланс движимое имущество как основное средство в результате преобразования, налоговую льготу по нему применять не вправе (письмо ФНС России от 14 сентября 2017 г. № БС-4-21/18356).

Чиновники напомнили, что от налога на имущество Налоговый кодекс освобождает движимое имущество, которое приняли на учет как основное средство после 1 января 2013 года (п. 25 ст. 381 НК РФ). Под освобождение не попадают такие объекты, если их получили:

в результате реорганизации или ликвидации компании;

от взаимозависимых лиц.

В своем письме ФНС рассмотрела ситуацию, когда организация изменила свое название из-за требований Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ, который внес поправки в Гражданский кодекс. Такое переименование не является реорганизацией. Значит, право на освобождение по налогу на имущество сохраняется.

Если же движимое имущество приняли на учет по итогам преобразования юридического лица одной организационно-правовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой формы, то налог с таких объектов платить придется.