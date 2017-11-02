Последний дополнительный выходной в 2017 году россияне отгуляют в ноябре. Как отдыхаем в ноябре 2017 года (календарь официальных выходных) смотрите ниже.

4 ноября – День народного единства. Это нерабочий праздничный день на всей территории Российской Федерации (ст. 112 Трудового кодекса РФ). Когда праздник выпадает на выходной, ближайший понедельник становится нерабочим. Так произошло и в 2017 году. Поскольку 4 ноября – суббота, 6 ноября (понедельник) – выходной. Поэтому после первой ноябрьской недели вы сможете отдохнуть три дня. Всего в ноябре будет 8 выходных и 22 рабочих дня.

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