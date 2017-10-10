Стали известны коэффициенты – дефляторы на 2018 год

Минэкономразвития России опубликовало проект приказа, которым устанавливают новые коэффициенты – дефляторы на 2018 год. Они нужны для расчета налогов на спецрежимах, НДФЛ, торгового сбора и налога на имущество физических лиц.
Чиновники планируют ввести такие размеры коэффициентов:
- для НДФЛ – 1,686. Его используют для расчета стоимости патента для трудовых мигрантов;
- для УСН – 1,481. Причем коэффициент не применяют для определения доходов, которые дают право перейти на упрощенку и применять ее в течение года. Действие коэффициента приостановили до 2020 года (Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 243-ФЗ);
- для ЕНВД (К1) – 1,868;
- для патента – 1,481;
- для налога на имущество физических лиц – 1,481. Коэффициент применяют для расчета налога по имуществу по инвентаризационной стоимости;
- для торгового сбора – 1,285.
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