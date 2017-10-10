Копия заявления об увольнении не повод для расторжения трудового договора

Верховный суд сообщил, что уволить сотрудника на основании копии его заявления об уходе по собственному желанию нельзя (определение Верховного Суда РФ от 11 сентября 2017 г. № 20-КГ17-7).
Судьи рассматривали дело, когда сотрудник написал заявление на увольнение и потом отозвал его. В итоге получилось, что у работодателя на руках оказалась копия заявления, а у работника – сам оригинал. Компания все-таки оформила увольнение. Сотрудник не согласился и подал в суд.
Верховный суд решил, что копия заявление – не основание для увольнения. Этот документ не доказывает желание сотрудника уволиться. К тому же, в документе нет ни даты составления заявления, ни даты увольнения.
Позиция суда пригодится работодателям, если сотрудники передают копии заявлений, отправляют их по факсу или в электронке.
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