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Если ведете учет на упрощенке, проверьте, не менялась ли в вашем регионе ставка единого налога. Регионы вправе снижать ставку налога до 1 или 5 процентов в зависимости от объекта налогообложения. Но есть случаи, когда после снижения ставку повышали. Убедитесь, что не пропустили изменений ставки в своем регионе.

Вот, например, пониженные ставки УСН на 2017 год для Москвы и Санкт-Петербурга:



Субъект РФ Нормативный акт Налоговая ставка Категории налогоплательщиков Москва Закон г. Москвы от 7 октября 2009 № 41 10% Налогоплательщики, которые платят единый налог с разницы между доходами и расходами и осуществляют следующие виды деятельности: 1) обрабатывающие производства; 2) управление эксплуатацией жилого и (или) нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе; 3) научные исследования и разработки; 4) деятельность по уходу с обеспечением проживания и предоставление социальных услуг без обеспечения проживания; 5) деятельность в области спорта; 6) растениеводство, животноводство и предоставление соответствующих услуг в этих областях. Доля доходов по этим видам деятельности за отчетный (налоговый) период должна составлять не менее 75% в общем доходе Санкт-Петербург Закон г. Санкт-Петербурга от 5 мая 2009 № 185-36 7% Все организации и предприниматели, которые применяют упрощенку, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов

Пониженные ставки УСН в регионах в 2017 году найдете в таблице в Системе Главбух.

Смотрите также таблицу с регионами, где для УСН и ПСН нулевые ставки, так называемые налоговые каникулы.

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