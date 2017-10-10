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Статья подготовлена
Если ведете учет на упрощенке, проверьте, не менялась ли в вашем регионе ставка единого налога. Регионы вправе снижать ставку налога до 1 или 5 процентов в зависимости от объекта налогообложения. Но есть случаи, когда после снижения ставку повышали. Убедитесь, что не пропустили изменений ставки в своем регионе.
Вот, например, пониженные ставки УСН на 2017 год для Москвы и Санкт-Петербурга:
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Субъект РФ
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Нормативный акт
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Налоговая ставка
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Категории налогоплательщиков
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Москва
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10%
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Налогоплательщики, которые платят единый налог с разницы между доходами и расходами и осуществляют следующие виды деятельности:
1) обрабатывающие производства;
2) управление эксплуатацией жилого и (или) нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
3) научные исследования и разработки;
4) деятельность по уходу с обеспечением проживания и предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;
5) деятельность в области спорта;
6) растениеводство, животноводство и предоставление соответствующих услуг в этих областях.
Доля доходов по этим видам деятельности за отчетный (налоговый) период должна составлять не менее 75% в общем доходе
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Санкт-Петербург
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7%
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Все организации и предприниматели, которые применяют упрощенку, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов
Пониженные ставки УСН в регионах в 2017 году найдете в таблице в Системе Главбух.
Смотрите также таблицу с регионами, где для УСН и ПСН нулевые ставки, так называемые налоговые каникулы.
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