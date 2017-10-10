37410 октября

Пониженные ставки для малого бизнеса в регионе могут вырасти

Статья подготовлена
по материалам БСС Главбух

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Если ведете учет на упрощенке, проверьте, не менялась ли в вашем регионе ставка единого налога. Регионы вправе снижать ставку налога до 1 или 5 процентов в зависимости от объекта налогообложения. Но есть случаи, когда после снижения ставку повышали. Убедитесь, что не пропустили изменений ставки в своем регионе.

Вот, например, пониженные ставки УСН на 2017 год для Москвы и Санкт-Петербурга:


Субъект РФ

Нормативный акт

Налоговая ставка

Категории налогоплательщиков

Москва

Закон г. Москвы от 7 октября 2009 № 41

10%

Налогоплательщики, которые платят единый налог с разницы между доходами и расходами и осуществляют следующие виды деятельности:

1) обрабатывающие производства;

2) управление эксплуатацией жилого и (или) нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;

3) научные исследования и разработки;

4) деятельность по уходу с обеспечением проживания и предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;

5) деятельность в области спорта;

6) растениеводство, животноводство и предоставление соответствующих услуг в этих областях.

Доля доходов по этим видам деятельности за отчетный (налоговый) период должна составлять не менее 75% в общем доходе

Санкт-Петербург

Закон г. Санкт-Петербурга от 5 мая 2009  № 185-36

7%

Все организации и предприниматели, которые применяют упрощенку, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов

Пониженные ставки УСН в регионах в 2017 году найдете в таблице в Системе Главбух.

Смотрите также таблицу с регионами, где для УСН и ПСН нулевые ставки, так называемые налоговые каникулы.

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