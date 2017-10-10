400 000 компаний под угрозой закрытия

ФНС избавляется от компаний, у которых в ЕГРЮЛ есть запись о недостоверности. В 2017 году Налоговая служба исключила уже более 360 000 организаций. Подобные записи сейчас есть еще у 400 000.

Кого исключат в первую очередь >>

Если не исправить данные в течение шести месяцев с момента, как отметка появилась в ЕГРЮЛ, компанию исключат из реестра.

Вы можете проверить свою компанию через наш Сервис «Главбух: Проверка контрагентов». Он покажет, как ФНС оценивает вас.

А из-за новой статьи Налогового кодекса появилась еще одна причина запросить выписки из ЕГРЮЛ по контрагентам.