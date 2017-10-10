574310 октября

400 000 компаний под угрозой закрытия

ФНС избавляется от компаний, у которых в ЕГРЮЛ есть запись о недостоверности. В 2017 году Налоговая служба исключила уже более 360 000 организаций. Подобные записи сейчас есть еще у 400 000.

Кого исключат в первую очередь >>

Если не исправить данные в течение шести месяцев с момента, как отметка появилась в ЕГРЮЛ, компанию исключат из реестра.

Вы можете проверить свою компанию через наш Сервис «Главбух: Проверка контрагентов». Он покажет, как ФНС оценивает вас.

А из-за новой статьи Налогового кодекса появилась еще одна причина запросить выписки из ЕГРЮЛ по контрагентам


Кто следующий на ликвидацию?

 
ФНС исключила из ЕГРЮЛ 230 тысяч компаний и поставила метку о недостоверных сведениях еще у 300 тысяч.

Проверить свою компанию

Темы: 

Комментарии (0)



Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.