400 000 компаний под угрозой закрытия

ФНС избавляется от компаний, у которых в ЕГРЮЛ есть запись о недостоверности. В 2017 году Налоговая служба исключила уже более 360 000 организаций. Подобные записи сейчас есть еще у 400 000.
Кого исключат в первую очередь >>
Если не исправить данные в течение шести месяцев с момента, как отметка появилась в ЕГРЮЛ, компанию исключат из реестра.
Вы можете проверить свою компанию через наш Сервис «Главбух: Проверка контрагентов». Он покажет, как ФНС оценивает вас.
А из-за новой статьи Налогового кодекса появилась еще одна причина запросить выписки из ЕГРЮЛ по контрагентам.
Кто следующий на ликвидацию?
ФНС исключила из ЕГРЮЛ 230 тысяч компаний и поставила метку о недостоверных сведениях еще у 300 тысяч.