25410 октября

Когда продлевают отпуск на больничный по уходу за ребенком

Если человек болеет в отпуске, продлить или перенести отдых работодатель обязан. Когда продлевать отпуск на больничный по уходу за ребенком, компания решает сама.

Не все больничные по уходу за ребенком дают право перенести отпуск. Такой вывод следует из статьи 124 Трудового кодекса РФ. Но улучшать положение работника никто не запрещает. Прописать условие о продлении отпуска из-за детских больничных можно в локальном нормативном акте.

Подробности – в статье «Больничный по уходу за ребенком в 2017 году».

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