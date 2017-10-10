Когда продлевают отпуск на больничный по уходу за ребенком

Если человек болеет в отпуске, продлить или перенести отдых работодатель обязан. Когда продлевать отпуск на больничный по уходу за ребенком, компания решает сама.
Не все больничные по уходу за ребенком дают право перенести отпуск. Такой вывод следует из статьи 124 Трудового кодекса РФ. Но улучшать положение работника никто не запрещает. Прописать условие о продлении отпуска из-за детских больничных можно в локальном нормативном акте.
Подробности – в статье «Больничный по уходу за ребенком в 2017 году».
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