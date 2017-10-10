33210 октября

Чтобы сохранить детское пособие, недостаточно сократить рабочий день декретницы на пять минут

При неполном рабочем дне декретницы получают зарплату и пособие по уходу за ребенком. Максимальная продолжительность неполного дня нигде не указана. Поэтому рабочее время могли уменьшить на минуты. Но практика показала, что с возмещением пособий могу быть проблемы.

Фонд и раньше подозрительно относился к неполному времени, которое отличается от полного на несколько минут. А теперь ФСС поддержал и Верховный суд (определение от 18 июля 2017 г. № 307-КГ17-1728). Судьи решили, что это незаконно. Пяти минут в день недостаточно для ухода за маленьким ребенком. Кроме того, сотрудница не потеряла основной заработок, поэтому фонд не обязан его возмещать.

Поскольку у региональных отделений ФСС нет единого мнения, на сколько сокращать рабочий день декретнице, чтобы сохранить за ней пособие, безопаснее уточнить этот момент в своем филиале ФСС.

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