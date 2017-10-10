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Проверьте, как вы подтверждаете в отчетности право на пониженные тарифы. Показатели для этого приводят в приложении 6 в расчете по страховым взносам. Для строк 060 и 080 есть лимиты, превысив которые право на льготу теряется.

Смотрите в Системе Главбух готовый пример, как подтвердить право на пониженный тариф. Там же найдете решения еще для 9 ситуаций по разделам:

Ситуации по разделам 1 и 3

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