19610 октября

Правильно ли заполняете приложение 6 в расчете по страховым взносам

Статья подготовлена
по материалам БСС Главбух

Бесплатный доступ на 3 дня

Проверьте, как вы подтверждаете в отчетности право на пониженные тарифы. Показатели для этого приводят в приложении 6 в расчете по страховым взносам. Для строк 060 и 080 есть лимиты, превысив которые право на льготу теряется.

Смотрите в Системе Главбух готовый пример, как подтвердить право на пониженный тариф. Там же найдете решения еще для 9 ситуаций по разделам:

Ситуации по разделам 1 и 3

Чтобы посмотреть все материалы Системы Главбух, попробуйте бесплатный доступ на три дня

Что еще пригодится в работе:
Новые мнения Минфина и ФНС по выплатам сотрудникам

Быстрый справочник по отчетам за 9 месяцев

Проверьте ЕРСВ за 9 месяцев по формулам ФНС

Профессиональная справочная система для бухгалтеров, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.
Попробуйте бесплатный доступ на 3 дня на 1gl.ru!

Темы: 

Комментарии (0)



Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.