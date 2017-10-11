1394111 октября

Не торопитесь сдавать расчет по взносам за 9 месяцев

Крайний срок сдачи расчета по страховым взносам за 9 месяцев 2017 года – 30 октября. Однако не торопитесь отправлять отчет.

Налоговики проверяют отчетность по контрольным соотношениям, которые утвердила ФНС России (письмо от 13 марта 2017 г. № БС-4-11/4371). Если инспектор найдет несоответствия, то составит уведомление об ошибках и направит вам. В итоге компания должна исправить расчет или дать пояснения.

Быстро проверите свой расчет можно в нашем обновленном сервисе. Сервис бесплатный. Им воспользовались уже более 30 000 коллег.  Просто загрузите свой расчет и посмотрите, есть ли в нем ошибки или нет.

А перед составлением расчета за 9 месяцев советуем прочитать:

Темы: 

Комментарии (0)



Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.