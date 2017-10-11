Не торопитесь сдавать расчет по взносам за 9 месяцев

Крайний срок сдачи расчета по страховым взносам за 9 месяцев 2017 года – 30 октября. Однако не торопитесь отправлять отчет.

Налоговики проверяют отчетность по контрольным соотношениям, которые утвердила ФНС России (письмо от 13 марта 2017 г. № БС-4-11/4371). Если инспектор найдет несоответствия, то составит уведомление об ошибках и направит вам. В итоге компания должна исправить расчет или дать пояснения.

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А перед составлением расчета за 9 месяцев советуем прочитать: