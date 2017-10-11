Бывший участник компании может уменьшить доход за долю, которую вносил имуществом

Минфин рассмотрел ситуацию, когда физическое лицо внесло в уставный капитал вклад имуществом, а потом решило выйти из состава участников. В таком случае с денег, которые компания выплачивает бывшему участнику за имущество, надо заплатить НДФЛ с учетом имущественного вычета (письмо Минфина России от 22 сентября 2017 г. № 03-04-05/61599).

Когда физическое лицо выходит из общества, то компания должна выплатить такому участнику действительную стоимость его доли в уставном капитале (ст. 23 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ). С дохода, который получает физическое лицо при выходе из ООО, надо заплатить НДФЛ.

В Налоговом кодексе есть возможность уменьшить доходы при выходе из общества на расходы на покупку имущества, которое ранее вносили в уставный капитал. Но такие затраты должны быть фактически произведенными и документально подтвержденными (п. 2 ст. 220 НК РФ).