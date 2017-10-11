17411 октября

Если товар продаете со скидкой или за баллы, то в чеке указывайте стоимость с их учетом

В кассовом чеке продавцы указывают цену и стоимость товара с учетом скидки или баллов. К такому мнению пришли в ФНС (письмо от 26 сентября 2017 г. № ЕД-3-20/6387).

Чиновники в своем письме напоминают, что в чеке должны быть все обязательные реквизиты. К ним относят наименование товара, работ или услуг, их количество, цену за единицу и стоимость с учетом скидок, наценок и НДС (ст. 4.7 Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ). Из этого ФНС делает вывод, что стоимость товаров надо приводить с учетом скидок и баллов.

Для удобства покупателей отдельной строкой можно привести размер самой скидки и баллов. Закон не запрещает продавцам вписывать в чеки дополнительные реквизиты (п. 7 ст. 4.7 Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ).


Кто следующий на ликвидацию?

 
ФНС исключила из ЕГРЮЛ 230 тысяч компаний и поставила метку о недостоверных сведениях еще у 300 тысяч.

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