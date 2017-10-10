ФНС считает, что такие сделки фиктивные

Нестыковки в документах по сделке стали опаснее, чем раньше. ФНС за каждым таким расхождением видит фиктивную сделку . Что с чем безопаснее теперь сверять в накладных, счетах-фактурах и договорах – читайте в свежем «Главбухе».

В этом же номере интервью с Виталием Колесниковым, начальником Управления регистрации и учета налогоплательщиков ФНС России. Он рассказал о массовых исключениях из ЕГРЮЛ в этом году.

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