49711 октября

Как законно экономить на налогах в 2018 году

Экономить на налогах все сложнее — инспекторам уже не нужны выездные проверки, чтобы контролировать компанию. Но возможность сформировать безопасную налоговую политику на 2018 год пока есть.

Для экономии на налоге на прибыль можно признавать выручку по оплате. Если до момента оплаты товара право собственности на него будет оставаться за поставщиком, то включать выручку в налоговые доходы будете на дату оплаты.

Отсрочить уплату старого долга также можно с помощью законного способа – подпишите с кредитором акт сверки. Это поможет отложить учет кредиторки в доходах на три года.

На взносах тоже можно сэкономить в 2018 году. Один из способов – компенсировать проценты по ипотеки. Если ее правильно оформить, а не включать в зарплату, то можно не платить страховые взносы. Ведь суммы, которые компания выдает работникам для погашения процентов по кредитам на покупку жилья, не облагаются взносами.

Семь законных способов, которые помогут вам сэкономить в 2018 года на прибыли, налоге на имущество и страховых взносах, смотрите в статье «Как законно сэкономить на налогах в 2018 году: конструктор безопасной учетной политики». В статье также найдете преимущества и недостатки каждого метода.

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