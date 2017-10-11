Сдавайте отчеты за 9 месяцев без проблем со специальным помощником от Высшей школы Главбуха

В конспектах мы подготовили советы, которые помогут заполнить отчеты так, чтобы налоговики не запросили пояснения.

Все конспекты есть в новом курсе Высшей школы Главбуха. В нем две темы: отчетность и октябрьские изменения. К каждой теме есть короткий тест. Курс платный, но мы откроем вам бесплатный доступ, который будет действовать три дня. За это время вы сможете скачать полезные конспекты. Чтобы доступ не сгорел, активируйте его прямо сейчас. Для этого перейдите по ссылке и следуйте инструкции.

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P.S. Когда активируете доступ, сразу переходите в новый курс «Изменения октября и отчетность за 9 месяцев».